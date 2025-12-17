La 'comisión Koldo' del Senado interroga este miércoles a Santos Cerdán tras su salida de prisión

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece este miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo (TS) investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se somete al interrogatorio de los senadores hoy a partir de las 10 horas.

Se trata de la segunda ocasión en la que Santos Cerdán acude a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', ya que fue interrogado por este foro hace unos meses cuando estaba al frente de la secretaría de Organización del PSOE.

En esta ocasión es previsible que debido a su situación judicial, el ex secretario de Organización del PSOE opte por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no comprometer su defensa.

Cerdán acude a la Cámara Alta tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, con quienes habría liderado la supuesta trama corrupta, y unos días después de la confirmación de la apertura de juicio oral en el Tribunal Supremo para Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

TRAS LA DETENCIÓN DE LEIRE DÍEZ Y EL EXPRESIDENTE DE LA SEPI

La citación llega, asimismo, una semana después de las detenciones de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar --una compañía clave en el caso--, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.

De la misma forma, la semana pasada fueron detenidos el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la compañía, Roberto Roselli, en el marco de otra investigación de la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros del rescate del Gobierno a la empresa y al presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en varios países.

Este lunes, Santos Cerdán acudió a firmar por al juzgado de Tafalla (Pamplona) por segunda vez desde que saliera en prisión, tal y como le ordenó el juez que hiciera cada quince días tras su puesta en libertad.

A la salida del juzgado, el exdirigente socialista dijo a los periodistas que no sabe nada de la presunta trama de corrupción en la SEPI y que dará la cara "cuando la tenga que dar".

En otro orden de asuntos, la esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, no acudirá al interrogatorio ante la misma comisión, previsto para el 15 de diciembre, al haber alegado motivos de enfermedad ante los servicios de la Cámara Alta.

EL PP LE INVITA A "ANUNCIAR QUE DEVUELVE LO ROBADO"

En el día previo a la comparecencia, fuentes del PP aseguran que Cerdán tiene ahora la posibilidad de "pedir perdón a todos los españoles, anunciar que devuelve lo robado y colaborar con la verdad", anticipando que los 'populares' le interrogarán sobre la moción de censura que aupó a Sánchez al poder, "cómo activó las cloacas del PSOE junto a Leire Díez y si estaba al tanto de la trama de mordidas de la fontanera con el expresidente de la SEPI".

El PP también le preguntará "quién le dio la instrucción de construir ese sistema corrupto en el que se intercambiaban obras públicas por mordidas" y "cuántas personas se han beneficiado de la trama", así como de qué manera "está operando ahora mismo ese sistema" y cuál es el "papel central de Pedro Sánchez en el mismo".

Las mismas fuentes recuerdan que Cerdán ya compareció ante la comisión de investigación del Senado el 30 de abril de 2024.

"Entonces negó todo, mintió y fue acompañado por toda la dirección del grupo socialista", critican, incidiendo en que tanto él como los senadores del PSOE "tienen que elegir entre fallar a los españoles o fallar a Sánchez".

PAPEL "PREEMINENTE" EN LA SUPUESTA TRAMA CORRUPTA

El pasado 30 de junio, el juez a cargo de la investigación en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista por su papel "preeminente" en la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

En aquel momento, el magistrado argumentó que había indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo García "podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".

El juez situaba a Cerdán y Koldo García en el origen de la trama a través de la empresa Servinabar, en la que Cerdán tuvo participación, habría escalado a la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes.

En ese momento, y tras la llegada de Koldo García como asesor "a instancias" de Cerdán, se "aprovecharon" de esa condición para "canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio", sobre todo en Carreteras y Adif, expuso.

RECLAMO DE PAGOS

Así, "se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en Unión Temporal de Empresas (UTE) con terceras empresas de mucha menor envergadura" como Servinabar, añadió.

El papel de Cerdán habría sido el de "reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las cantidades adeudadas" para recaudarlas y, en última instancia, hacérselas llegar a Ábalos y García.

Estas averiguaciones llegaron tras el primero de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que apareció, conocido el pasado 12 de junio, que recogió su papel en la supuesta trama corrupta y precipitó primero su dimisión y posteriormente su ingreso en la cárcel tras declarar en el Tribunal Supremo.