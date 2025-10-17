La comisión mixta de La Palma se reúne este viernes año y medio después para evaluar la reconstrucción de la isla

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Casa Salazar de La Palma albergará este viernes a las 11.30 horas la XIV Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma, que se reúne a solicitud del Cabildo y un año medio después de la última.

La cumbre estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, e intervendrán de forma telemática representantes de diferentes áreas del Gobierno de España como Interior, Transporte y Vivienda.

Asimismo participarán el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y los alcaldes de los ayuntamientos que sufrieron los efectos del volcán 'Tajogaite': Eloy Martín (El Paso); Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane y David Ruiz, alcalde de Tazacorte.

Previamente, a las 09.30 horas, tanto Torres como Clavijo se reunirán con representantes del sector agrario de la isla en la sede de Asepalma.

La cita viene precedida de un principio de acuerdo alcanzado esta semana por Clavijo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que implica la transferencia de 100 millones y la bonificación del 60% del IRPF para los habitantes de la isla a través de una proposición de ley o un decreto.