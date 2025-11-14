La comisión presupuestaria alemana aprueba las cuentas de 2026

Por María Martínez

BERLÍN, 14 nov (Reuters) - La Comisión Presupuestaria de Alemania concluyó el presupuesto para 2026 con elevados niveles de inversión destinados a reactivar la economía y un fuerte compromiso con el gasto en defensa, dijeron el viernes personas familiarizadas con el asunto.

La sesión de la comisión de Presupuestos comenzó el jueves por la tarde y puso fin a semanas de negociaciones, agrupando las enmiendas de última hora y fijando los planes definitivos de gastos e ingresos.

El proyecto de presupuesto se someterá a votación parlamentaria el 28 de noviembre.

El presupuesto principal, con un gasto total de 524.500 millones de euros (US$611.670 millones), incluye 58.300 millones de euros en inversiones, según un documento al que tuvo acceso Reuters, con pequeños aumentos respecto al borrador aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio.

El aumento de la inversión es posible gracias a un fondo especial de 500.000 millones de euros para infraestructuras y a una exención de las normas de endeudamiento para gastos de defensa aprobada en marzo.

El presupuesto principal prevé un endeudamiento de 97.900 millones de euros en 2026, según el documento, frente a los 89.800 millones del borrador.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de María Martínez; edición de Thomas Escritt; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)