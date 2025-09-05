La comisión presupuestaria alemana aprueba un presupuesto para 2025 cargado de inversiones

Por Maria Martinez y Christian Kraemer

BERLÍN, 5 sep (Reuters) - La comisión presupuestaria de Alemania concluyó el presupuesto para 2025 con inversiones récord para reactivar la economía y un fuerte compromiso con el gasto en defensa, dijeron el jueves fuentes cercanas. Alemania ha estado funcionando con un presupuesto provisional este año después de que la anterior coalición gobernante se derrumbara el pasado noviembre sin tiempo para aprobar los planes de gasto para 2025. El presupuesto finalizado el jueves será aprobado por el Parlamento este mes.

El presupuesto básico, con un gasto total de 502.500 millones de euros (US$588.280 millones), incluye 62.700 millones de euros en inversiones, según un documento al que tuvo acceso Reuters, con solo pequeños cambios respecto a un borrador aprobado por el gabinete antes de las vacaciones de verano.

El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, afirmó que las prioridades de este presupuesto son asegurar el empleo, fortalecer la economía y modernizar el país.

"Ahora invertimos miles de millones para garantizar que los niños reciban una buena educación, que la familia y el trabajo sean más fáciles de conciliar y que los autobuses y trenes funcionen de forma fiable incluso en las zonas rurales", dijo Klingbeil el viernes.

El aumento de la inversión es posible gracias a un fondo especial de 500.000 millones de euros para infraestructuras y a una exención de las normas de endeudamiento para gastos de defensa aprobada en marzo.

Sumando las inversiones adicionales del fondo de infraestructuras y de un fondo especial de 100.000 millones de euros para defensa creado por el excanciller Olaf Scholz tras la invasión rusa de Ucrania, el presupuesto es de una cantidad total de 591.000 millones de euros.

El presupuesto básico prevé un endeudamiento de 81.700 millones de euros en 2025, según el documento.

El endeudamiento total se eleva a 143.100 millones de euros, añadiendo 37.200 millones del fondo especial para infraestructuras y 24.100 millones del fondo especial para defensa.

El partido de derechas AfD, principal partido de la oposición en el Parlamento, criticó la flexibilización del "freno a la deuda" alemana, que limita el endeudamiento al 0,35% del PBI.

"El Gobierno no puede arrojar dinero a todos los problemas de Alemania", dijo el viernes en Berlín Michael Espendiller, experto en presupuestos de la AfD. "Eso no resolvería ningún problema, solo los pospone".

(1 dólar = 0,8542 euros) (Información de Maria Martinez y Christian Kraemer, edición de Thomas Escritt, Gareth Jones y Tomasz Janowski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)