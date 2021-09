La comodidad de las cápsulas de café sin el sentimiento de culpa por su contaminación: Jabil y Prosol desarrollan conjuntamente una cápsula de café apta para el compostaje doméstico

ST. PETERSBURG, Florida--(BUSINESS WIRE)--sep. 20, 2021--

Jabil Packaging Solutions (JPS), una división del proveedor de soluciones de fabricación Jabil Inc. (NYSE: JBL), ha anunciado hoy un importante avance en materia de sostenibilidad de las cápsulas de café con el lanzamiento de una cápsula compostable en casa para máquinas de café expreso de una solo uso. Esta cápsula de café, con propiedades de barrera altas, representa una mejora respecto a las soluciones disponibles actualmente, ya que evita la necesidad de una carcasa de plástico o aluminio para conservar la frescura de las cápsulas de café compostables. JPS ha desarrollado la cápsula de café compostable en colaboración con Productos Solubles S.A. (Prosol), un prestigioso tostador de café europeo con sede en Palencia (España).

Técnicamente complejo, el formato de cápsulas de café es popular entre los consumidores por su comodidad y facilidad de uso, pero a menudo es cuestionado por su deficiente rendimiento al final de su vida útil. Las nuevas cápsulas de café no requieren una bolsa adicional para mantener la frescura óptima del producto y el envasado se reduce al mínimo sin sacrificar el sabor ni la vida útil. La amplia experiencia de Prosol en todo el proceso de tratamiento del café, incluido el rendimiento de la cafetera, la compostabilidad doméstica (por ejemplo, los certificados y las condiciones de degradación) y el proceso de llenado de las cápsulas, ha sido muy valiosa para el diseño del producto.

“La cápsula de café compostable con propiedades de alta barrera es un gran ejemplo de cómo a veces el todo es mayor que la suma de las partes", señala Ayana Johnson, vicepresidenta de tecnología de Jabil Packaging Solutions. "La cápsula y los posos de café actúan conjuntamente para promover la descomposición en entornos de compostaje doméstico o comercial, reduciendo tanto los residuos de envases como los de café. La amplia experiencia de Jabil en la ciencia de los materiales y las innovaciones en el formato de las cápsulas de café nos han permitido crear algo que se distingue de todos los demás productos disponibles actualmente en el mercado”, añade Johnson.

Jabil Packaging Solutions se asocia con líderes del sector como Prosol para impulsar una innovación significativa e impactante en la industria del café. Se espera que la colaboración con Prosol permita ofrecer a los consumidores europeos más de 500 millones de cápsulas de café compostables en cuatro años. Este interesante avance es un hito importante para los bienes de consumo envasados cuyas perspectivas de fin de vida no son óptimas.

"Sabemos que las innovaciones en el ámbito de los envases sostenibles que se acogen y adoptan con mayor facilidad no requieren sacrificios en la experiencia del usuario", ha declarado Rocío Hervella, directora general de Prosol. "Como no queríamos comprometer la experiencia del usuario, decidimos trabajar con Jabil para diseñar una cápsula adecuada para el compostaje doméstico con propiedades de barrera altas que no requiriera ningún compromiso. La posibilidad de compostar estas cápsulas en casa abre la puerta a nuevas oportunidades para las marcas de café que buscan atraer a un segmento de consumidores cada vez más reacios a renunciar a sus convicciones por razones de comodidad o asequibilidad", concluye Hervella.

¿Va a acudir al congreso internacional sobre cápsulas monodosis de AMI del 20 al 22 de septiembre en el World Trade Center de Barcelona, España? Puede conocer más información sobre este avance en el ámbito de los envases sostenibles visitando en el stand de Jabil Packaging Solutions y Prosol y acudiendo a la presentación que harán conjuntamente ambas empresas el martes 21 de septiembre de 2021 a las 15:00 horas.

Acerca de Jabil:

Jabil (NYSE: JBL) es un proveedor de soluciones de fabricación con más de 260.000 empleados en 100 ubicaciones en 30 países. Las marcas líderes en el mundo confían en el extraordinario, profundo y amplio conocimiento de Jabil del mercado final, las capacidades técnicas y de diseño, el conocimiento de fabricación, los conocimientos de la cadena de suministro y la experiencia en la gestión global de productos. Impulsados por un propósito común, Jabil y su gente están comprometidos a generar un impacto positivo en su comunidad local y el medio ambiente. Visite www.jabil.com para más información.

