La compañía argentina Buendía Theatre pone en escena este miércoles en Badajoz "Medida por medida (La culpa es tuya)"

BADAJOZ, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

La compañía argentina Buendía Theatre pone en escena este miércoles en el Teatro López de Ayala de Badajoz la obra 'Medida por medida (La culpa es tuya)', enmarcada en la programación del 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz.

La obra, que comenzará a las 21,00 horas, es una adaptación de una de las obras de William Shakespeare que viene de la mano del director Gabriel Chamé Buendía de la compañía argentina Buendía Theatre, que ofrece un espectáculo "ágil y contemporáneo", interpretado por Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile, Agustín Soler y Marilyn Petito que "desatan carcajadas y reflexiones a partes iguales".

Además, Gabriel Chamé Buendía impartirá en el López de Ayala este miércoles una clase magistral para profesionales sobre 'El placer trágico del clown', informa el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

'Medida por medida (La culpa es tuya)' tiene una duración de 105 minutos y está recomendada para un público mayor de 14 años, con un precio de 15 euros general, y de 10 euros para titulares de carné joven, pensionistas, desempleados, y miembros de FATEX y UAPEX.

En 'Medida por medida', se desarrolla una "cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación con la justicia humana y el vicio, y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción, la religión y la ética".

La obra oscila entre lo ético, lo sexual y el poder, contrastando la conciencia y el instinto, en el que "la mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual".

