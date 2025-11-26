La compañía china CATL inicia la construcción de una enorme planta de baterías en España
Por Victoria Waldersee
FIGUERUELAS, España, 26 nov (Reuters) -
La compañía china CATL empezará a construir el miércoles la mayor fábrica de baterías de España, un proyecto de €4.100 millones (US$4.800 millones) con Stellantis que pone de relieve la dependencia europea de la tecnología china, pese a que Bruselas está tratando de endurecer las normas comerciales.
La planta de Figueruelas, localidad de 1.300 habitantes del noreste de Aragón, cuenta con más de €300 millones de fondos de la UE y se espera que empiece a producir a finales de 2026. Alrededor de 2.000 trabajadores chinos ayudarán en la construcción de la planta, y posteriormente se contratará y formará a 3.000 empleados españoles, según los sindicatos.
España, segundo fabricante europeo de automóviles, se está posicionando como centro de baterías gracias a unos costes laborales más bajos y a unos precios de la energía industrial un 20% inferiores a la media de la UE. Hay previstas tres plantas más, entre ellas los proyectos de Envision AESC, PowerCo de Volkswagen e InoBat.
El Gobierno regional asegura que está tramitando permisos de trabajo para los trabajadores extranjeros, al tiempo que "trabaja intensamente" para atraer a la región a más empresas de la cadena de suministro de baterías.
