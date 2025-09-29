La compañía de componentes de automóviles First Brands se declara en quiebra

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

First Brands, compañía estadounidense dedicada a los componentes de automóvil, se ha acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, tras declarar pasivos por valor de entre 10.000 y 50.000 millones de dólares (US$8525 y US$42.625 millones), y activos por valor de entre 1000 y 10.000 millones de dólares (US$852 y US$8525 millones).

Con todo, First Brands espera que sus operaciones globales continúen sin interrupción durante el Capítulo 11, tras señalar en un comunicado que sus operaciones internacionales no forman parte del proceso de reestructuración supervisado por el tribunal.

Un grupo de acreedores está dispuesto a proporcionar a la empresa 1100 millones de dólares (US$937 millones) en concepto de financiación deudora en posesión para mantener las operaciones en marcha.

Sin la protección de los tribunales, los acreedores no estaban dispuestos a proporcionar nueva financiación, por lo que la empresa, cuyas marcas van desde las escobillas limpiaparabrisas Anco y Trico hasta los filtros Fram, carecía de liquidez.

En agosto, First Brands puso en pausa una propuesta de refinanciación de su deuda, y los inversores pidieron a la empresa que obtuviera el llamado informe de calidad de los beneficios, que implica la revisión de las cuentas por un tercero.