La Compañía Nacional de Danza estrena 'NumEros' este jueves en el Teatro de la Zarzuela

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Compañía Nacional de Danza (CND) estrena este jueves 11 de diciembre 'NumEros' en el Teatro de la Zarzuela, un programa que propone articular espiritualidad, deseo y estructura matemática en la danza a partir de coreografías de Balanchine, Forsythe y Godani.

Bajo la dirección artística de Muriel Romero, la CDN regresa así al Teatro de la Zarzuela para inaugurar su temporada de danza con un programa que combina la delicadeza de 'Serenade', la fuerza expresiva de 'Echoes from a Restless Soul' y la precisión técnica de 'Playlist (Track 1, 2)'.

El título del programa es una combinación de dos términos, 'Numen' y 'Eros', en cierto sentido opuestos pero que contienen dos elementos centrales para la danza: 'Numen' como presencia intangible, inspiración poética o espiritualidad inmanente que trasciende la voluntad del artista y 'Eros' como impulso vital y fuerza creativa que se manifiesta en y a través del cuerpo.

Cuando ambos conceptos se encuentran, nace 'NumEros', un título que evoca al número como principio de orden, patrón y lógica que da forma al movimiento, como han destacado este martes en la presentación desde la Compañía Nacional de Danza.

Así, en este programa, los intérpretes trabajan a partir de sistemas numéricos --proporciones, repeticiones, permutaciones y secuencias-- no solo como meros esquemas compositivos, sino como territorios vividos desde el cuerpo, que "no se limita a ejecutar formas" sino que "las encarna, las perturba, las transforma".

En el caso de 'Serenade' se trata del icónico ballet de George Balanchine, recuperado del repertorio de María de Ávila, primera directora artística de la actual CND, una pieza de romanticismo neoclásico con música en directo de la 'Serenata en Do mayor para orquesta de cuerda, Op. 48' de Piotr Ilich Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, ORCAM dirigida por el maestro Manuel Coves.

Así, Balanchine concebía la danza como "arquitectura en movimiento", integrando música y matemática en la construcción del gesto.

A continuación, el pianista Gustavo Díaz-Jerez interpretará 'Gaspard de la nuit' de Maurice Ravel, con 'Ondine, Scarbo y Le Gibet', una obra cuya intensidad sirve de fondo a la fuerza expresiva de 'Echoes from a Restless Soul', de Jacopo Godani, que propone una atmósfera "inquietantemente" a través de intrincadas combinaciones.

"Godani ofrece todo un panorama de virtuosismo artístico, ya que lleva estas premisas del cuerpo al extremo físico y visual, con lo que construye composiciones donde la precisión matemática convive con una intensidad visceral, casi animal", como destaca la CND.

Cerrará el programa la fusión de danza clásica y danza contemporánea de 'Playlist (Track 1, 2)', de William Forsythe, con música de Peven Everett y Lion Babe. Creada para doce bailarines del English National Ballet, se basa en la idea de una "lista de reproducción", donde Forsythe utiliza diferentes estilos y movimientos para crear un 'collage' dinámico y diverso que fusiona elementos de la danza clásica y la danza contemporánea.

Sin embargo, Forsythe radicaliza esta visión al desplegar una "investigación sobre las posibilidades arquitectónicas del cuerpo" y descompone el movimiento clásico en vectores, puntos de tensión y trayectorias geométricas.

COLABORACIÓN EN ESTE TRIPLE PROGRAMA

Para preparar este triple programa, Romero ha contado con Godani, director hasta 2023 de la 'Dresden Frankfurt Dance Company' y uno de los coreógrafos más solicitados del momento, con dos maestros de excepción: Coleen Neary, una de las más relevantes 'stagers' de la obra de George Balanchine en el mundo, y José Carlos Blanco Martínez, antiguo bailarín de la CND y, desde 2022, 'stager' de la obra de William Forsythe.

La Compañía Nacional de Danza, a través de su programa social 'SOMOS CND', ha programado el 20 de diciembre (a las 18:00 horas) una función accesible y la actividad divulgativa de carácter gratuito titulada 'Los pasos invisibles', con carácter previo a las funciones de los días 12, 13, 14, 19 y 21 cuyo aforo ya se encuentra completo.

Tras su estreno en el Teatro de la Zarzuela, el programa 'NumEros' podrá verse el año próximo en el Teatro Calderón de Valladolid y en Les Arts Reina Sofía de Valencia, entre otros escenarios.