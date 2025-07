La compra de una vivienda implica tener ahorrado el 27% del importe, casi 44.000 euros.

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Los españoles necesitan contar, de media, con unos ahorros de casi 44.000 euros para poder acceder a una hipoteca en España, lo que supone casi el 27% del precio total de la operación, según se refleja en un estudio elaborado por Qualis Credit Risk, perteneciente al grupo asegurador AmTrust. "Este desembolso inicial se ha convertido en una barrera de entrada significativa al mercado hipotecario. Hay miles de potenciales compradores que, si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada", ha afirmado el director de Qualis Credit Risk España y Portugal-Grupo Asegurador AmTrust Financial, Jaime Marín. Por territorios, Baleares (78.779 euros), Madrid (74.126 euros) y Barcelona (70.537 euros) son las tres provincias donde más ahorros necesitan los ciudadanos para acceder a la compra de una vivienda. En el extremo opuesto se sitúan las provincias de Ciudad Real (18.916 euros), Jaén (19.409 euros) y Zamora (20.655 euros), como las localizaciones donde los habitantes necesitan una cantidad de ahorro menor para acceder a la compra de una vivienda. En el estudio se recuerda que los bancos ofrecen financiación por hasta el 80% del valor de la vivienda, por lo que es necesario contar con el 20% restante para lo que se conoce como la entrada. Además, las entidades bancarias tampoco financian los gastos asociados a la operación de compraventa, que pueden suponer hasta un 15% adicional. Demanda insatisfecha provoca el incremento del alquiler Además, según indica el experto, la carencia de ahorros hace que miles de potenciales compradores tengan que ir al mercado del alquiler por no tener suficientes ahorros para la entrada, lo que provoca a su vez un incremento de los precios de los arrendamientos en la mayoría de las ciudades. En la práctica, esta situación ha provocado que el alquiler sea "inasumible" para miles de españoles. Así, según los cálculos de Idealista, en los dos últimos años el precio del alquiler se ha incrementado un 24%, la oferta de pisos ha caído un 17% y la demanda se ha disparado un 79%. A ello se suma el esfuerzo financiero que afrontan las familias que ya viven de alquiler y que, según los datos del Banco de España, supone que el 40% de los hogares dediquen más del 40% de su renta bruta al pago de la vivienda, un porcentaje superior al recomendado por los expertos. Ante esta situación, desde Qualis Credit Risk destaca la necesidad de facilitar el acceso al crédito hipotecario para promover el acceso a la vivienda y rebajar la edad media de emancipación en España, que está en 30,4 años, según los últimos datos de Eurostat recogidos en el informe.

