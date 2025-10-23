La compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas tras caer un 3,4% en agosto

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 2,9%, hasta las 10.123 operaciones.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de agosto fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas.

En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 2,6% interanual, hasta las 44.548 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,6%, hasta sumar 3149 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 26,3%, con descensos del 25,8% para las viviendas nuevas y del 26,5% para las usadas.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))