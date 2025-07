La comunidad creativa se une a los artistas y pide a la Comisión Europea que cumpla la Ley de IA de la UE

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Una coalición de autores, artistas e intérpretes, editores, productores y otras organizaciones de titulares de derechos europeos y mundiales han pedido en una carta a la Comisión Europea que cumpla la Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea y han expresado su descontento con el Código de Buenas Prácticas del Código de Buenas Prácticas de IA de uso general (GPAI). Así, han reclamado que se garantice que esta ley cumpla su "promesa" de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual europeos en la era de la IA generativa. Esta demanda llega unos días después de que más de 30 artistas europeos, entre los que figuran Alejandro Sanz, Álex Ubago, Rozalén o Sole Giménez, lanzasen una video campaña conjunta en la que instan a los legisladores de la UE a mantener la intención original de la Ley sobre IA de la UE y proteger a los creadores del uso sin control de su trabajo por parte de empresas de IA generativa. Los artistas pedían a la Comisión Europea "seguir siendo fieles a la ley" y reafirman que "la IA debería proteger la música y a sus creadores". Se sumaban así a la campaña 'Stay True to the Act' (Mantente fiel a la Ley), que apela a que la Comisión Europea garantice que se fiscalice la forma en que las empresas de IA utilizan material protegido por derechos al entrenar a sus modelos. Por eso, la comunidad creativa se dirige ahora al mismo órgano asegurando que a pesar de los "compromisos" de los titulares de estos derechos, no se están abordando las "principales preocupaciones" de los creadores y empresas creativas. "El resultado no es un compromiso equilibrado; es una oportunidad perdida para proporcionar una protección significativa de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de GenAI y no cumple la promesa de la propia Ley de IA de la UE", afean. En el escrito --al que ha tenido acceso Europa Press-- recuerdan a la Comisión Europea que el artículo 53(1)(c) y (d) de la Ley de IA de la UE y las disposiciones relacionadas se diseñaron "específicamente" para "facilitar a los titulares de derechos de autor y derechos afines el ejercicio y la aplicación de sus derechos en virtud de la legislación de la Unión (Europea)" en respuesta al uso sin licencia de sus obras y otros contenidos protegidos por parte de los proveedores de modelos de GenAI haciendo caso omiso de las normas de la UE. Sin embargo, explican que se ha "ignorado en gran medida" la opinión de los principales beneficiarios a los que se pretendía proteger, chocando con los objetivos de la Ley de IA de la UE determinados por los colegisladores y en beneficio exclusivo de los proveedores de modelos GenAI que infringen continuamente los derechos de autor y derechos afines para construir sus modelos. "El despliegue de modelos GenAI y sistemas de producción de contenidos que también hacen un uso extensivo del scraping ya está en marcha. El daño y la competencia desleal con los sectores culturales y creativos pueden verse cada día. Los sectores cultural y creativo deben salvaguardarse, ya que son los cimientos de nuestras culturas y del mercado único", argumentan.