La Comunidad de Madrid edita una guía con 200 restaurantes de gastronomía iberoamericana de la región

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comunidad de Madrid acaba de editar una guía que muestra hasta 200 restaurantes de gastronomía iberoamericana repartidos por la región y con la que podrán ser geolocalizados a través de un mapa interactivo. Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que se distribuirán unos 2000 ejemplares de esta guía, en el marco de la celebración de la Hispanidad 2025, tanto en oficinas de turismo como en establecimientos. Aquellos restaurantes que participen en la iniciativa tendrán una pegatina visible con la denominación establecimiento colaborador.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha sido el encargado de presentar esta guía en un acto con parrilleros argentinos organizado en colaboración con la ciudad autónoma de Buenos Aires. "Además de la lengua, nos unen sabores compartidos desde hace siglos con el intercambio de productos gastronómicos que han favorecido una auténtica cultura culinaria, en este caso a través del fuego de una parrilla", ha destacado el consejero.

Un parrillero argentino, Javier Brichetto, y otro madrileño, Iñaki Gorrotxategi, han realizado un asado con distintas técnicas, mostrando peculiaridades de las dos técnicas y explicando los diversos cortes de carne empleados y su forma de cocción. Además de en la capital, los locales seleccionados se encuentran ubicados en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Getafe, Leganés, Majadahonda, Parla, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

Las recetas a degustar proceden de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La Comunidad de Madrid ha detallado que esta acción se enmarca en la Estrategia regional de Turismo 2023-2026, que fija entre sus objetivos el refuerzo de la imagen, estableciendo como uno de sus ejes de actuación la mejor del posicionamiento y notoriedad del destino.