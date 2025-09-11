La Conab de Brasil eleva estimaciones de producción de soja y maíz cerca del final de la campaña
SAO PAULO, 11 sep (Reuters) - La agencia brasileña de cultivos Conab aumentó el jueves sus estimaciones finales de producción de granos para la temporada de cultivos 2024/2025, diciendo que los agricultores locales cosecharon 171,47 millones de toneladas métricas de soja y 139,67 millones de toneladas de maíz.
A medida que la temporada se acerca a su fin, el ajuste representa un aumento de 1,82 millones de toneladas en la producción de soja y un aumento de 2,67 millones de toneladas en las expectativas de producción total de maíz en comparación con su pronóstico de agosto. (Reporte de Ana Mano; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
