La conectividad en vuelo multiórbita de Intelsat llega a Japan Airlines

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--may. 28, 2024--

Intelsat, operador de una de las mayores redes integradas satelitales y terrestres del mundo, fue seleccionada por Japan Airlines para ofrecer el servicio de conectividad en vuelo multiórbita en más de 20 aeronaves Boeing 737 MAX que se entregarán en los próximos años. La aerolínea se convertirá en una de las primeras de la región de Asia Pacífico en ofrecer un servicio multiórbita fiable que utilice la flamante antena orientable electrónicamente (electronically steered array, ESA) de Intelsat.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240528622670/es/

With Intelsat, Japan Airlines’ passengers will soon benefit from multi-orbit connectivity that will provide the same fast and dependable internet access they enjoy at home (Courtesy: JAL)

“Gracias a la amplia cobertura y baja latencia, los pasajeros de Japan Airlines pronto aprovecharán la conectividad multiórbita que ofrecerá el mismo acceso a Internet fiable y rápido del que disfrutan en el hogar”, expresó Dave Bijur, vicepresidente sénior de Aviación Comercial. “JAL fue el primer cliente de aviación comercial de Intelsat fuera de los Estados Unidos y esperamos seguir apoyando el servicio de conectividad en vuelo líder en el mercado de JAL en Japón en el que los huéspedes disfrutan del servicio gratuito”.

El nuevo servicio será instalado por Boeing en la fábrica, lo que convierte a JAL en una de las primeras aerolíneas en las que las aeronaves Boeing vienen equipadas con el servicio en vuelo de ESA, listo para el uso inmediato del pasajero. Se espera que la primera aeronave directa de la línea sea entregada en 2026. La ESA de Intelsat tiene menos de siete centímetros de altura e interopera tanto en la familia de satélites geoestacionarios de Intelsat como en la constelación de su socio de satélites de órbita terrestre baja.

“Intelsat ha sido un socio de confianza de JAL desde 2013”, manifestó Junko Sakihara, vicepresidenta sénior adjunta, División de Experiencia del Cliente de Japan Airlines. “Tenemos el orgullo de haber estado entre las primeras aerolíneas del mundo en ofrecer el servicio gratuito para los pasajeros que vuelan en nuestras rutas domésticas que comenzó en 2017 y deseamos profundamente los beneficios de fiabilidad y mayor velocidad que el nuevo servicio multiórbita brindará a nuestros clientes”.

Además de los Boeing 737 y 767 de JAL que vuelan con el servicio 2Ku, la aerolínea subsidiaria de JAL, J-AIR Co. Ltd., está instalando actualmente el sistema 2Ku de Intelsat en la flota de transporte de aeronaves Embraer E190. Como se anunció de manera reciente, J-AIR completará la instalación del sistema 2Ku en 14 [de sus] E190 en los próximos meses. Al finalizarse, J-AIR será la primera aerolínea regional de Japón que ofrecerá servicios de conectividad y entretenimiento en vuelo.

Acerca de Intelsat

El equipo global de profesionales de Intelsat se centra en proporcionar comunicaciones satelitales fluidas y seguras a gobiernos, ONG y clientes comerciales a través de la red mundial y los servicios gestionados de próxima generación de la empresa. Gracias a que cierra la brecha digital mediante la operación de una de las flotas de satélites e infraestructuras de conectividad más grandes y avanzadas del mundo, Intelsat permite a las personas y sus herramientas hablar sobre los océanos, ver a través de los continentes y escuchar a través de los cielos para comunicarse, cooperar y coexistir. Desde su fundación hace seis décadas, la empresa ha sido sinónimo de “primicias” en la industria de los satélites en el servicio a sus clientes y al planeta. Apoyándose en un legado de innovación y enfocándose en abordar una nueva generación de desafíos, los miembros del equipo Intelsat ahora tienen la vista puesta en las “próximas primicias” en el espacio mientras revolucionan el campo y lideran la transformación digital de la industria.

Síganos en las redes sociales: X | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240528622670/es/

Melissa Longo:melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881

Keyword: south america latin america north america asia pacific japan canada europe united states virginia

Industry keyword: consumer electronics technology aerospace manufacturing mobile/wireless vacation entertainment satellite general entertainment other travel transportation destinations travel iot (internet of things) air transport other technology telecommunications web3 networks wearables/mobile technology internet

SOURCE: Intelsat

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/28/2024 03:00 am/disc: 05/28/2024 03:00 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240528622670/es

AP