La Conference League "no es una copa pequeña" para Abraham, de la Roma

Sin bien no tiene el prestigio de la Liga de Campeones, lograda el año pasado por su exequipo Chelsea, la Conference League "no es una copa pequeña", asegura el atacante inglés de la Roma Tammy Abraham, llegado a Italia para relanzar su carrera.

"Cada final es una final, sea cual sea la competición", apunta el jugador de 24 años, durante un encuentro en el centro deportivo de la Roma con dos agencias de prensa internacionales, antes de la final de Conference League contra el Feyenoord, el 25 de mayo en Tirana (Albania).

Con sus nueve goles anotados en competiciones europeas, uno de ellos su decisivo cabezazo en la vuelta de la semifinal contra el Leicester (ida 1-1, vuelta 1-0), el delantero ha contribuido en el exitoso recorrido de los 'Giallorossi' en esta nueva copa europea, situada por debajo de la Liga de Campeones y de la Europa League en la jerarquía de las competiciones europeas de clubes.

No es la más gloriosa, eso seguro, pero puede permitir a la Roma ganar su primer título desde la Copa de Italia en 2008, y su primer trofeo en una competición UEFA, pues su único título internacional es una Copa de Ferias, el antecedente a la Europa League, lograda en 1961.

"Es un trofeo y esos son los momentos de los que te acuerdas en una carrera", estima Abraham, vencedor el año pasado de una Liga de Campeones con los 'Blues', incluso si solo disputó los partidos de la fase de grupos, quedando relegado a un segundo plano con la llegada de Thomas Tuchel en enero de 2021.

La necesidad de sumar minutos y de relanzar una carrera que se estaba atascando convencieron al canterano del Chelsea de abandonar la Premier League por Italia, para unirse en agosto del año pasado a un equipo que tan solo estaba clasificado para la modesta Conference League.

- Muy querido en Roma -

Le convenció sobre todo la idea de trabajar con José Mourinho, "uno de los mejores entrenadores del mundo desde hace mucho tiempo".

"Cuando hablamos por teléfono, vi que tenía ambición, que el club tenía ambición y un plan con la dirección a seguir. Ha llevado al club a la final después de tantos años, podemos ver hasta qué punto ha hecho bien las cosas", continúa el atacante inglés sobre su entrenador portugués, dos veces entrenador del Chelsea.

Para fichar a Abraham, Mourinho insistió para que la Roma hiciera un gran desembolso: más de 40 millones de euros (42,02 millones de dólares) más bonus, que convierten al inglés en el fichaje más caro de la historia del club, al mismo nivel que el checo Patrik Schick por 42 millones de euros en 2017 (44,13 millones de dólares).

Pero los beneficios de esta inversión fueron inmediatos: los 25 goles anotados entre todas las competiciones, su estado físico sensacional (ninguna ausencia por lesión) y un estado de ánimo irreprochable le han servido para ser admirado en el Estadio Olímpico.

"Desde el primer día en el que puse un pie en Roma, me sentí como uno de ellos. Fue como el amor, la pasión... me dije inmediatamente que daría mi sangre, mi sudor y mis lágrimas por este club. Ha sido un año fantástico", admite Abraham, que volvió a ser convocado por Inglaterra el pasado mes de octubre, después de no haber sido llamado para la Euro-2021.

Pero "quedan dos finales", añade, pensando no solo en la final contra el Feyenoord sino también en el último partido de campeonato en casa del Torino el viernes.

La Roma (actualmente 6º) debe ganar para asegurar su clasificación a Europa League la próxima temporada. En caso de no lograr la clasificación por su posición en el campeonato, tendrá una segunda oportunidad en la final de la Conference League, pues además del trofeo, el equipo ganador logra clasificar a Europa League.

