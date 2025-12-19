La confianza de los consumidores alemanes cae de cara a 2026, según una encuesta

Por Miranda Murray BERLÍN, 19 dic (Reuters) - La confianza de los consumidores alemanes se reducirá significativamente de cara a 2026, ya que la propensión de los hogares a ahorrar dinero, impulsada por la renovada incertidumbre, alcanzó su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008, según una encuesta divulgada el viernes. El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM), cayó a -26,9 puntos en enero desde los -23,4 puntos ligeramente revisados a la baja. Esta cifra se sitúa por debajo de las previsiones de los analistas encuestados por Reuters, que apuntaban a una lectura de -23,2 puntos. Según Rolf Bürkl, responsable de clima de consumo de NIM, la propensión al ahorro alcanzó su nivel más alto desde junio de 2008, ya que los hogares vuelven a temer una mayor inflación y se muestran inseguros ante los debates políticos sobre el futuro de las pensiones. Este mes, una rebelión en el seno de los conservadores del canciller alemán, Friedrich Merz, dejó en el aire hasta el último minuto la posibilidad de que un proyecto de ley de pensiones superara la línea de aprobación. Un final de año "decepcionante", con un descenso tanto de las expectativas de ingresos como de la propensión a la compra de los hogares, también contribuyó a la caída del índice de confianza general, según el informe. "No son buenas noticias para el impulso final del negocio navideño de este año y también puede verse como un falso comienzo para el clima de consumo en 2026", dijo Bürkl en un comunicado. Se espera que la economía alemana crezca sólo un 0,2% en 2025, tras dos años de contracción, ya que las medidas de gasto del canciller Friedrich Merz necesitan tiempo para traducirse en mejores condiciones. ENE 2026 DIC 2025 ENE 2025 Clima de consumo -26.9 -23.4 -21.4 Componentes del clima de DIC 2025 NOV 2025 DIC 2024 consumo - expectativas económicas 1.2 -1.1 0.3 - expectativas de ingresos -6.9 -0.1 1.4 - disposición a comprar -7.5 -6.0 -5.4 - disposición a ahorrar 18.7 13.7 5.9 (US$1 = 0,8618 euros) (Información de Miranda Murray; edición de Madeline Chambers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)