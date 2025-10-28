La confianza de los consumidores alemanes caerá en noviembre, según una encuesta

BERLÍN, 28 oct (Reuters) - La confianza de los consumidores alemanes seguirá deteriorándose en noviembre, lastrada por el fuerte descenso de las expectativas de ingresos, según un sondeo publicado el martes.

El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg cayó a -24,1 puntos en noviembre, frente a los -22,5 puntos revisados a la baja en octubre, no alcanzando las expectativas de los analistas de una modesta mejora.

La caída se debió principalmente al descenso de las expectativas de ingresos, que perdieron casi 13 puntos hasta situarse en 2,3 puntos, el nivel más bajo desde marzo de 2025. Esto borró las fuertes ganancias registradas el mes anterior.

“Las actuales tensiones geopolíticas, los renovados temores inflacionistas y la creciente preocupación por la seguridad laboral están mermando las esperanzas de una recuperación a corto plazo de la confianza de los consumidores”, dijo Rolf Bürkl, experto en clima de consumo de NIM.

Por el contrario, las expectativas económicas subieron por primera vez en cuatro meses, aumentando 2,2 puntos hasta 0,8, mientras que la disposición a comprar aumentó ligeramente hasta -9,3 puntos. Sin embargo, ambos indicadores siguen siendo moderados, ya que los elevados precios de los alimentos y la energía siguen pesando en el comportamiento de compra.

La disposición al ahorro bajó a 15,8 puntos desde los 16,1 puntos del mes anterior.

El periodo de encuesta fue del 2 al 13 de octubre de 2025.

(US$1 = 0,8618 euros) (Información de Friederike Heine; edición de Ludwig Burger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)