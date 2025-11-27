La confianza de los consumidores alemanes mejora ligeramente de cara a la Navidad, según una encuesta

BERLÍN, 27 nov (Reuters) -

La confianza de los consumidores en Alemania mejorará ligeramente en diciembre, ya que los hogares se muestran más dispuestos a gastar dinero de cara a las fiestas navideñas, aunque unas perspectivas de ingresos menos halagüeñas impiden una recuperación más fuerte, según una encuesta publicada el jueves.

El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM, por sus siglas en alemán), subió a -23,2 puntos en diciembre desde los -24,1 puntos del mes anterior, en línea con las expectativas de los analistas.

La confianza general se vio impulsada por una subida de 3,3 puntos en la disposición de los consumidores a comprar por segundo mes consecutivo, situándose en el mismo nivel que un año antes, -6,0 puntos.

También contribuyó una caída de 2,1 puntos en su disposición a ahorrar.

"La confianza de los consumidores se sitúa actualmente casi exactamente al mismo nivel que el año pasado. Esta es una buena noticia para los minoristas con la vista puesta en el negocio de fin de año: los datos apuntan a unas ventas navideñas estables", dijo Rolf Bürkl, responsable de clima de consumo de NIM.

"Por un lado, esto muestra cierta estabilidad en la confianza de los consumidores, pero por otro, demuestra que los consumidores no esperan una recuperación drástica a corto plazo", añadió.

Las expectativas económicas de los hogares para los próximos 12 meses cayeron casi 2 puntos intermensuales, hasta -1,1 puntos, pero seguían siendo 2,5 puntos superiores a las del año pasado.

Se espera que la economía alemana crezca sólo un 0,2% en 2025, tras dos años de contracción, ya que las medidas de gasto del canciller Friedrich Merz necesitan tiempo para traducirse en mejores condiciones. (Información de Miranda Murray; edición de Madeline Chambers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)