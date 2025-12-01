La confianza de los consumidores alemanes se debilita al frenarse las compras navideñas

Por María Martínez

BERLÍN, 1 dic (Reuters) -

La confianza de los consumidores alemanes se ha desplomado hasta su punto más bajo del año, justo cuando los compradores deberían estar acudiendo en masa a las tiendas en busca de regalos navideños, lo que hace temer por la salud de la mayor economía de Europa durante lo que los minoristas denominan el "trimestre dorado".

El barómetro del consumidor cayó a 95,2 puntos en diciembre, frente a los 95,6 puntos de noviembre, según una encuesta realizada a 1.600 personas por la Asociación Alemana de Minoristas (HDE, por sus siglas en alemán) y publicada el lunes.

"El periodo prenavideño no tiene, por tanto, ningún efecto positivo en la confianza de los consumidores", dijo la HDE, y añadió que 2025 parece "un año perdido que no ofrece esperanzas de una recuperación económica inminente". El momento no podría ser peor para los minoristas. En noviembre y diciembre, el sector minorista genera alrededor de una quinta parte de su facturación anual y las jugueterías y otros comercios especializados dependen aún más de las compras navideñas.

CONSUMIDORES APRIETAN EL BOLSILLO

El consumo privado es un motor clave de la economía alemana, pero los datos revelan que los alemanes optan cada vez más por ahorrar en lugar de gastar.

La HDE atribuyó esta cautela a la persistente incertidumbre económica, señalando que las expectativas de los consumidores sobre el crecimiento económico general han caído a su nivel más bajo desde principios de 2024.

El periodo crucial de compras navideñas, que arrancó con el "Black Friday" la semana pasada y el primer fin de semana de Adviento, ha decepcionado hasta ahora a los minoristas.

En una encuesta realizada por HDE a 300 empresas, el 70% informó de un descenso en el número de visitantes en comparación con el año anterior.

"El negocio navideño está entrando en la fase caliente, pero todavía tiene que acelerarse", afirmó Stefan Genth, director general de HDE.

A pesar del flojo comienzo, los minoristas prevén unas ventas de 126.200 millones de euros (US$146.600 millones) durante el periodo navideño, lo que representa un aumento del 1,5% respecto al año anterior.

(1 dólar = 0,8608 euros) (Información de María Martínez; edición de Ros Russell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)