La confianza de los consumidores alemanes se oscurece de cara a marzo, según una encuesta

BERLÍN, 25 feb (Reuters) - La confianza de los consumidores en Alemania empeorará inesperadamente en marzo, ya que los hogares muestran una disposición significativamente menor a gastar ante las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre las políticas sociales del Gobierno, según una encuesta publicada el miércoles.

El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de investigación de mercados GfK y el Instituto de Núremberg para las Decisiones de Mercado (NIM, por sus siglas en alemán), cayó a -24,7 puntos en marzo desde los -24,2 puntos revisados del mes anterior, contrariamente a las expectativas de los analistas, que esperaban un aumento hasta -23,1.

La confianza general se vio afectada por una disminución de la disposición de los consumidores a comprar, que pasó de -4,0 puntos en enero a -9,3 puntos en febrero. También contribuyó a ello un aumento de 1,0 puntos en la disposición al ahorro.

"Aunque la economía parece estar recuperándose ligeramente, los consumidores siguen mostrándose escépticos", dijo Rolf Bürkl, director de clima de consumo del NIM.

"Las tensiones geopolíticas, pero también los retos en materia de política social, probablemente mantendrán la incertidumbre y, por lo tanto, también la disposición al ahorro", añadió.

Las expectativas económicas de los consumidores para los próximos 12 meses cayeron más de 2 puntos con respecto al mes anterior, hasta situarse en 4,3 puntos, pero siguieron siendo aproximadamente 3 puntos superiores al nivel del año pasado.

La mayor economía de Europa tiene dificultades por ganar impulso, ya que la incertidumbre geopolítica, los elevados costes operativos y la débil demanda interna lastran a las empresas, y se espera que el crecimiento en 2026 se vea impulsado en gran medida por efectos estadísticos y calendarios.

MAR 2026 FEB 2026 FEB 2025

Clima de consumo -24,7 -24,2 -22,6

Componentes del FEB 2026 ENE 2026 FEB 2025

clima de consumo

- Expectativas 4,3 6,6 1,2

económicas

- Expectativas 6,3 5,1 -5,4

de ingresos

- disposición a -9,3 -4,0 -11,1

comprar

- disposición a

ahorrar 18,9 17,9 9,4

(1 dólar = 0,8618 euros)

(Información de Friederike Heine; edición de Madeline Chambers; edición en español de María Bayarri Cárdenas)