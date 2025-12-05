La confianza de los consumidores en EEUU mejora a principios de diciembre

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) -

La confianza de los consumidores estadounidenses mejoró a principios de diciembre, pero persistía la preocupación por los altos precios y el mercado laboral, mostró el viernes una encuesta.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza de los Consumidores subió a 53,3 este mes, desde una medición final de 51,0 en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 52.

"Los consumidores perciben modestas mejoras respecto de noviembre en algunas dimensiones, pero el tenor general de las opiniones es en general sombrío, ya que los consumidores siguen citando la carga de los altos precios", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.

"Del mismo modo, las expectativas del mercado laboral mejoraron un poco, pero siguen siendo relativamente sombrías", agregó.

La medida de las expectativas de los consumidores para la inflación durante el próximo año, según la encuesta, disminuyó al 4,1% este mes desde el 4,5% de noviembre. Las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos cinco años se redujeron a un 3,2% desde un 3,4% del mes pasado. (Reportaje de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)