La confianza de los consumidores estadounidenses mejora en enero

WASHINGTON, 23 ene (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses mejoró de forma generalizada en enero, aunque persiste la preocupación por los altos precios y el mercado laboral, según mostró una encuesta el viernes. La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su índice de confianza del consumidor aumentó hasta una lectura final de 56,4 este mes, desde una estimación anterior de 54,0. El índice se situó en 52,9 en diciembre. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que el índice no sufriría variaciones respecto a la estimación preliminar.

"Aunque la mejora general fue pequeña, tuvo una base amplia y se observó en toda la distribución de la renta, el nivel educativo, los consumidores de más edad y los más jóvenes, y tanto republicanos como demócratas", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.

"Sin embargo, el sentimiento nacional se mantiene más de un 20% por debajo del de hace un año, ya que los consumidores siguen informando de presiones sobre su poder adquisitivo derivadas de los altos precios y de la perspectiva de debilitamiento de los mercados laborales."

Las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año, según la encuesta, cayeron hasta el 4,0%, la lectura más baja desde enero de 2025, desde una estimación anterior del 4,2%. Las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos cinco años bajaron al 3,3% desde una estimación preliminar del 3,4%. Las expectativas de inflación a largo plazo subieron desde el 3,2% del mes pasado. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)