La confianza de los consumidores estadounidenses mejora ligeramente en febrero

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses mejoró ligeramente a principios de febrero, pese a una persistente preocupación por el mercado laboral y por el aumento del costo de la vida, según una encuesta publicada el viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza del Consumidor aumentó a 57,3 este mes, desde la lectura final de enero de 56,4. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice bajaría a 55,0.

"Aunque la confianza es actualmente la más alta desde agosto de 2025, los aumentos mensuales recientes han sido pequeños y el nivel general de confianza sigue siendo muy bajo desde una perspectiva histórica", afirmó Joanne Hsu, directora de las Encuestas a Consumidores.

"La preocupación por el deterioro de las finanzas personales debido a los altos precios y al alto riesgo de pérdida de empleo sigue siendo generalizada".

El indicador de la encuesta sobre las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año bajó al 3,5% este mes, desde el 4,0% de enero. Las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos cinco años subieron al 3,4% desde el 3,3% del mes pasado. (Reportaje de Lucia Mutikani; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)