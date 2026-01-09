La confianza de los consumidores estadounidenses sube a principios de enero

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) - La confianza de los consumidores estadounidenses repuntó a principios de enero, pero los hogares siguieron preocupados por la inflación y el debilitamiento del mercado laboral, según una encuesta publicada el viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza del Consumidor subió a 54,0 este mes, desde 52,9 en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un alza a 53,5.

"Aunque la preocupación de los consumidores por los aranceles parece estar remitiendo gradualmente, siguen siendo cautos sobre la fortaleza general de las condiciones empresariales y los mercados laborales", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.

"Siguen centrándose sobre todo en los problemas de la alacena, como los altos precios y el debilitamiento de los mercados laborales", agregó.

La medida de la encuesta sobre las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos 12 meses se mantuvo sin cambios en el 4,2% este mes, mientras que para los próximos cinco años aumentaron al 3,4%, desde el 3,2% del mes pasado. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)