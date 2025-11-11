La confianza de los inversores alemanes cae contra pronóstico en noviembre, según el ZEW

Por María Martínez

La confianza de los inversores alemanes cayó inesperadamente en noviembre, según informó el martes el instituto de análisis económico ZEW, que registró un descenso en su índice de confianza económica, desde los 39,3 puntos de octubre hasta los 38,5 puntos.

Los analistas encuestados por Reuters habían apuntado a una lectura de 41 puntos.

La valoración de la situación económica actual cayó desde los -80,0 puntos del mes anterior a -78,7 puntos.

"El estado de ánimo general se caracteriza por una caída de la confianza en la capacidad de la política económica alemana para afrontar los problemas acuciantes", dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.

El Gobierno alemán ha aprobado un aumento del gasto público en defensa e infraestructuras, con la esperanza de colmar lagunas en ámbitos de inversión descuidados durante mucho tiempo y sacar a la economía de dos años de recesión.

Sin embargo, la esperada reactivación económica se aplaza constantemente.

"Aunque es probable que el programa de inversiones proporcione un estímulo económico, los problemas estructurales siguen existiendo", dijo Wambach.

El indicador se basa en una encuesta que se envía a unos 350 analistas de bancos, aseguradoras y empresas industriales alemanas. Dentro de una horquilla de -100 a +100, mide las expectativas sobre el futuro desarrollo económico del país.

