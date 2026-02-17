La confianza de los inversores alemanes cae inesperadamente en febrero, según el ZEW

Por María Martínez

BERLÍN, 17 feb (Reuters) -

La confianza de los inversores alemanes cayó inesperadamente hasta los 58,3 puntos en febrero, según informó el martes el instituto de investigación económica ZEW, lo que demuestra que la recuperación de la mayor economía europea sigue siendo inestable.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban que la lectura subiera a 65,0 puntos, desde los 59,6 del mes pasado.

Sin embargo, la valoración de la situación económica actual siguió mejorando, con un indicador que subió de -72,7 a -65,9 puntos.

“La economía alemana ha entrado en una fase de recuperación, aunque frágil”, dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.

Añadió que aún existen retos estructurales considerables, especialmente para la industria y la inversión privada.

Los sectores orientados a la exportación registraron mejoras moderadas o fuertes en febrero, con perspectivas especialmente favorables para las industrias química y farmacéutica, la producción de acero y metales y la ingeniería mecánica, lo que refleja unos pedidos entrantes mejores de lo esperado a finales de 2025.

A pesar de la continua incertidumbre, las perspectivas para el consumo privado están mejorando, añadió el ZEW. (Redacción de Friederike Heine y Ludwig Burger; edición de Thomas Seythal y Linda Pasquini; edición en español de Paula Villalba)