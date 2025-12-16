La confianza de los inversores alemanes sube más de lo esperado en diciembre, según el ZEW
- 1 minuto de lectura'
Por María Martínez
BERLÍN, 16 dic (Reuters) -
La confianza de los inversores alemanes subió más de lo esperado en diciembre, según informó el martes el instituto de investigación económica ZEW, al mejorar las expectativas sobre la situación económica de Alemania.
El índice subió a 45,8 puntos en diciembre. Los analistas consultados por Reuters esperaban que la lectura de diciembre subiera ligeramente, hasta los 38,7 puntos, desde los 38,5 del mes pasado.
"Después de tres años de estancamiento económico, las posibilidades de recuperación de la economía son buenas, y esto se refleja en el sentimiento", dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.
Según él, una política fiscal expansiva dará un nuevo impulso a la economía alemana.
El Gobierno alemán ha aprobado un aumento del gasto público destinado a defensa e infraestructuras, con la esperanza de colmar lagunas en ámbitos de inversión desatendidos durante mucho tiempo y, al mismo tiempo, sacar a la economía de una recesión de dos años.
EMPEORA LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Aunque las expectativas mejoraron, la valoración de la situación económica actual cayó a -81,0 puntos desde los -78,7 puntos del mes anterior.
"La recuperación sigue siendo frágil", dijo Wambach los conflictos comerciales, la tensión geopolítica y la debilidad de las inversiones.
(Información de María Martínez; edición de Miranda Murray; edición en español de Paula Villalba)
