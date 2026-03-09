La confianza de los inversores de la eurozona cae en marzo

FRÁNCFORT, 9 mar (Reuters) -

El índice Sentix, que mide la confianza de los inversores en la zona euro, cayó en marzo, según una encuesta publicada el lunes, citando el impacto inicial de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha afectado a las infraestructuras energéticas y a las rutas marítimas mundiales.

El índice cayó a -3,1 puntos en marzo desde los 4,2 del mes anterior, superando aun así las previsiones de los analistas encuestados por Reuters, que apuntaban a una lectura de -5,0.

Sentix calificó este descenso como "El primer indicio de la situación económica tras el estallido de la guerra con Irán" y señaló que ponía fin a tres meses consecutivos de mejoras.

"Esto arroja serias dudas sobre la reciente recuperación de la UE", dijo Sentix. "La crisis de los precios de la energía y los riesgos geopolíticos están frenando el optimismo que había aumentado anteriormente respecto a la economía de la zona euro".

La encuesta realizada a 1055 inversores entre el 5 y el 7 de marzo también mostró un descenso tanto en las expectativas económicas como en la situación actual.

Las expectativas cayeron a 3,5, desde 15,8 en el mes anterior, mientras que el índice que mide la situación actual también cayó a -9,5, desde -6,8 en febrero.

El índice de la economía alemana, la mayor de Europa, cayó a -12,1, desde -6,9 en febrero, lo que, según Sentix, indica "Una nueva recesión tras el reciente atisbo de esperanza". (Información de Christoph Steitz; edición de Linda Pasquini; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)