La confianza de los inversores de la eurozona empeora más de lo esperado

La confianza de los inversores de la eurozona empeora más de lo esperado

BERLÍN, 10 nov (Reuters) -

El índice Sentix, que mide la confianza de los inversores en la zona euro, cayó a -7,4 en noviembre desde -5,4 en octubre, por debajo de lo previsto por los analistas encuestados por Reuters.

La encuesta realizada entre 1.069 inversores del 6 al 8 de noviembre mostró que la valoración de la situación actual se deterioró hasta -17,5 en noviembre, desde -16,0 en octubre, dijo Sentix el lunes.

Las expectativas económicas para los próximos seis meses también disminuyeron, cayendo a 3,3 en noviembre desde 5,8 en octubre.

"La eurozona sigue languideciendo, sin señales de impulso para el futuro", dijo Sentix en un comunicado. "Como resultado, el camino hasta 2026 parece estar predeterminado: la economía de la eurozona es incapaz de salir de la depresión".

En Alemania, la mayor economía europea, el índice general cayó a -20,4 desde -17,9, impulsado principalmente por un descenso de las expectativas a -0,5 desde 2,8. (Información de Thomas Escritt; edición de Ludwig Burger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

