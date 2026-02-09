La confianza de los inversores de la eurozona repunta con fuerza en febrero

Por María Martínez

BERLÍN, 9 feb (Reuters) -

El índice Sentix, que mide la confianza de los inversores en la zona euro, avanzó inesperadamente en febrero, su tercera subida mensual consecutiva y su nivel más alto desde julio de 2025, según una encuesta publicada el lunes.

El índice subió a 4,2 puntos en febrero, desde los -1,8 del mes anterior, superando las previsiones de los analistas encuestados por Reuters, que apuntaban a una lectura de 0,0.

"La recesión en la zona euro parece haber llegado a su fin y parece que ha comenzado una recuperación", dijo Sentix en un comunicado de prensa.

La encuesta, realizada entre 1.091 inversores entre el 5 y el 7 de febrero, mostró que tanto las expectativas económicas como las expectativas actuales están aumentando.

Las expectativas subieron a 15,8 desde 10,0 el mes anterior, mientras que el índice que mide la situación actual también creció hasta -6,8 desde -13,0 en enero.

La economía alemana también está contribuyendo al alentador desarrollo de la zona euro, con un índice que alcanza los -6,9, su nivel más alto desde julio de 2025, frente a los -16,4 del mes anterior.

"Esto podría significar el fin de la fase recesiva de la economía alemana", según Sentix.