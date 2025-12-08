La confianza de los inversores en la eurozona sube ligeramente

FRÁNCFORT, 8 dic (Reuters) -

subió a -6,2 en diciembre desde -7,4 en noviembre, superando la previsión de -7,0 de los analistas encuestados por Reuters, mientras que la mayor economía del bloque, Alemania, sigue siendo un "escollo" para la región.

La encuesta realizada a 1.063 inversores entre el 4 y el 6 de diciembre mostró que la valoración de la situación actual mejoró hasta -16,5 en diciembre, desde -17,5 en noviembre, dijo Sentix el lunes.

Las expectativas económicas para los próximos seis meses también subieron hasta el 4,8 de diciembre, desde el 3,3 de noviembre.

"En el mejor de los casos, puede decirse que la economía de la eurozona se está estabilizando", dijo Sentix en un comunicado.

"Por lo tanto, a la zona euro le resulta difícil que el impulso global percibido por los participantes en la encuesta de Sentix para casi todas las demás regiones y países tenga también efectos en Eurolandia. Hacia finales de 2025, la razón de esto reside en Alemania, la mayor economía de la eurozona."

En Alemania, el índice general bajó a -22,7 desde -20,4, el nivel más bajo desde abril, mientras que la valoración de la situación actual cayó a su nivel más bajo desde febrero, con -41,8. (Información de Christoph Steitz; edición de Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)