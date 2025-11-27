La confianza económica de la eurozona marca máximos desde 2023 con España a la cabeza de las mayores economías

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La confianza económica de la eurozona ha mejorado en noviembre por tercer mes consecutivo, según el indicador de sentimiento económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea, que alcanza su nivel más alto desde la primavera de 2023, con una lectura de 97 puntos, frente a los 96,8 del mes anterior, con España a la cabeza de las grandes economías de la región.

La mejoría de la zona euro en noviembre obedece al menor pesimismo del sector de la construcción y en el comercio minorista, mientras que entre los consumidores el sentimiento se mantuvo sin cambios y mejoró en el sector servicios. Por contra, la confianza se deterioró en la industria.

De su lado, el dato correspondiente al conjunto de la Unión Europea también ha mejorado en noviembre al subir hasta los 96,8 enteros desde los 96,6 de octubre, su mejor lectura desde el pasado mes de febrero.

"Entre las mayores economías de la UE, el ESI mejoró en España (+2), Italia (+1,1), Francia (+0,8) y Polonia (+0,5), mientras que se mantuvo prácticamente estable en Alemania y Países Bajos (ambos -0,3)", ha destacado la Comisión.

En el caso de España, el indicador de sentimiento económico se ha situado en 105,9 puntos, frente a los 103,9 de octubre, el mejor resultado desde septiembre de 2024.