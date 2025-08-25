La confianza empresarial alemana alcanza su nivel más alto en más de un año

Por María Martinez

BERLÍN, 25 ago (Reuters) -

La confianza empresarial alemana mejoró inesperadamente en agosto hasta alcanzar su nivel más alto en 15 meses, según mostró una encuesta el lunes.

El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial aumentó a 89,0 en agosto desde 88,6 en julio, el más alto desde mayo del año pasado, mientras que los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una lectura de 88,6.

El aumento se debió a la mejora de las expectativas entre las empresas. Sin embargo, la situación actual se evaluó como ligeramente peor, dijo el Ifo.

"La recuperación de la economía alemana sigue siendo débil", dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest. (Información de Miranda Murray, edición de Friederike Heine; edición en español de María Bayarri Cárdenas)