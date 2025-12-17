La confianza empresarial alemana cae inesperadamente en diciembre, según la encuesta Ifo

Por María Martínez

BERLÍN, 17 dic (Reuters) - La confianza de las empresas alemanas cayó inesperadamente en diciembre, según una encuesta publicada el miércoles, mientras la mayor economía de Europa sigue teniendo dificultades para crecer.

El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial cayó a 87,6 este mes desde un 88,0 ligeramente revisado a la baja en noviembre. Los analistas encuestados por Reuters habían previsto un ligero aumento hasta 88,2.

"Este año no hay regalos para la economía alemana", dijo Klaus Wohlrabe, jefe de encuestas del Ifo.

Alemania ha tenido dificultades para recuperar el impulso este año, con unas previsiones de crecimiento modestas tras dos años de contracción.

Las empresas miran con más pesimismo al primer semestre de 2026, dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest. El indicador de la situación actual se mantuvo sin cambios, y prevé un final de año sin optimismo, añadió Fuest.