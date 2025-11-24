La confianza empresarial alemana cae inesperadamente en noviembre, según la encuesta Ifo
Por María Martínez
BERLÍN, 24 nov (Reuters) -
La confianza empresarial alemana cayó inesperadamente en noviembre, según una encuesta publicada el lunes, a medida que las empresas pierden la esperanza en una recuperación de la economía alemana tras dos años de contracción.
El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial cayó a 88,1 en noviembre desde 88,4 en octubre.
Los analistas encuestados por Reuters habían previsto un ligero aumento hasta 88,5.
"Las empresas tienen poca fe en la recuperación", dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest.
Hubo un descenso en todos los sectores, con la excepción de los servicios, donde se produjo una pequeña mejora.
Por otra parte, las empresas evaluaron su situación actual como algo más positiva, dijo el Ifo. (Información de María Martínez; edición de Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
