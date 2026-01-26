La confianza empresarial alemana no varía en enero, según la encuesta Ifo

Por María Martínez

BERLÍN, 26 ene (Reuters) -

La economía alemana se mantuvo sin cambios en enero respecto del mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas de una modesta mejora, según mostró una encuesta el lunes.

El Instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial se mantuvo estable en 87,6, la misma lectura que en diciembre. Los analistas consultados por Reuters habían previsto un ligero aumento hasta 88,2.

"La economía alemana comienza el nuevo año sin impulso", dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest.

La lectura debe tomarse con cautela, ya que no está claro si la mayoría de los encuestados enviaron sus respuestas antes o después de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no imponer aranceles adicionales a varios países europeos, dijo Carsten Brzeski, jefe global de macro de ING.

"El índice Ifo sin cambios refleja la incertidumbre que ha golpeado de nuevo a la economía alemana por la tensión geopolítica y las amenazas arancelarias", dijo Brzeski.

Las evaluaciones de la situación actual se revisaron ligeramente al alza, y el indicador subió hasta 85,7 en enero desde 85,6 el mes anterior.

El Parlamento alemán aprobó el año pasado planes para un aumento masivo del gasto, incluido un fondo especial de 500.000 millones de euros (US$593.000 millones) para infraestructuras y planes para eliminar en gran medida la inversión en defensa de las normas que limitan el endeudamiento.

"Si se mide frente a los inmensos planes de endeudamiento de los políticos, esto es una decepción", dijo Alexander Krüger, economista jefe de Hauck Aufhäuser Lampe, quien señaló que aún no se ha beneficiado del paquete fiscal.

(1 dólar = 0,8429 euros)

