La confianza empresarial alemana subió más de lo esperado en febrero, según la encuesta Ifo

Por María Martínez

BERLÍN, 23 feb (Reuters) -

La confianza empresarial alemana aumentó más de lo esperado en febrero, según una encuesta publicada el lunes, ya que tanto las condiciones actuales como las expectativas mejoraron.

El instituto Ifo indicó que su índice de clima empresarial subió a 88,6 en febrero en comparación con el mes anterior. Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado un ligero aumento hasta 88,4.

"La economía alemana está mostrando las primeras señales de recuperación", dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest.

Las empresas se mostraron más satisfechas con su situación empresarial actual, y el índice subió a 86,7 en febrero desde 85,7 en enero.

Las expectativas también mejoraron, con un índice de 90,5 en febrero, frente a los 89,6 del mes anterior.

