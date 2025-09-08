La consultora APK-Inform eleva un 10,5% la previsión de cosecha de cereales de Ucrania para 2025

Por Pavel Polityuk

KIEV, 8 sep (Reuters) - El analista APK-Inform aumentó considerablemente su previsión de cosecha y exportaciones de cereales de Ucrania para 2025, tras una producción de maíz y trigo superior a la prevista, informó el lunes la consultora.

La empresa dijo que Ucrania puede cosechar 58,8 millones de toneladas métricas de grano, incluyendo 21,9 millones de toneladas de trigo y 30,3 millones de toneladas de maíz.

Un mes antes, APK-Inform preveía para 2025 una cosecha de 53,2 millones de toneladas, de las que 19,7 millones serían de trigo y 27,5 de maíz.

La consultora también aumentó sus perspectivas de exportación de grano a 41,9 millones de toneladas desde 40 millones de toneladas, gracias a las mayores ventas de maíz y trigo.

Según la consultora, Ucrania exportará 15,3 millones de toneladas de trigo, 23,8 millones de toneladas de maíz y 2,3 millones de toneladas de cebada.

El viceministro de Economía del país dijo a Reuters el mes pasado que la cosecha de 2025 de las materias primas clave, trigo y maíz, podría ser mayor de lo esperado si las condiciones meteorológicas son favorables.

Taras Vysotskiy afirmó que la previsión oficial de producción de trigo para 2025 podría elevarse a 22 millones de toneladas, frente a los 21,2 millones actuales, y la de maíz a 28 millones, frente a los 26,5 millones.

La producción total de grano podría alcanzar los 56 millones de toneladas en la temporada julio-junio 2025/26, con unas exportaciones de 40 millones de toneladas, según las previsiones oficiales. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)