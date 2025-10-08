La consultora Quiero incorpora a Juan José Litrán como Senior Advisor

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Juan José Litrán acaba de unirse a Quiero —consultora con más de 15 años de trayectoria en España que trabaja en la ecuación negocio, sostenibilidad y marca— como Senior Advisor para aportar su conocimiento en Asuntos Públicos, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, y con el objetivo de contribuir al desarrollo de la compañía en sus nuevos retos desde su posición de presidente del 'Quiero Advisory Board'. Como ha recordado la entidad, con más de 30 años de experiencia profesional, Litrán ha trabajado en la definición de estrategias de Asuntos Públicos, RSC, medio ambiente, y en el diseño y la gestión de planes de engagement con gobiernos, instituciones europeas, asociaciones sectoriales, sindicatos y ONG. Ha ejercido también como portavoz en medios de comunicación y es especialista en gestión de crisis.

Así, durante más de dos décadas, hasta 2021, fue director de Relaciones Corporativas y RSC de Coca-Cola y director de la Fundación Coca-Cola, la primera creada fuera de Estados Unidos, desde la que impulsó programas culturales y educativos complementarios a la estrategia de RSC de la compañía. En los últimos cuatro años ha trabajado en Vinces Consulting como director de la Oficina de Portugal, de cuya apertura fue responsable.

En el ámbito social y fundacional, Litrán ha sido patrono y vicepresidente de Save the Children España, además de patrono de Robert Kennedy Foundation, Fundación Curarte y Fundación Seres, así como miembro de la Junta de Protectores del Teatro Real. Actualmente, colabora como mentor en las universidades ICADE y Adventere, y es profesor asociado en el IE. Es licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales por ICADE-Universidad Pontificia Comillas y cuenta con un MBA por el IE.

"Para Quiero, la incorporación de Juan José supone un refuerzo estratégico en un momento en el que buscamos ampliar nuestro impacto y seguir impulsando proyectos transformadores. Su experiencia en Asuntos Públicos y en el ámbito social nos permitirá seguir desarrollando iniciativas que conecten negocio, sostenibilidad y marca con un mayor impacto social y medioambiental", explica el fundador de Quiero, José Illana.

Por su parte, Litrán ha destacado que se incorpora a Quiero "en calidad de Senior Advisor con el objetivo contribuir a la orientación estratégica y dar apoyo al equipo directivo". "Desde que conocí a Quiero me sentí identificado con su visión de promover el cambio social desde la influencia en la empresa y los agentes sociales, y ahora me sumo a este proyecto para seguir construyendo este camino juntos", afirma.