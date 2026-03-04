La contracción de la actividad industrial de China se agrava en febrero

La actividad industrial de China volvió a desacelerarse en febrero, según datos oficiales publicados este miércoles, un día antes de una esperada reunión de los líderes del gigante asiático para definir sus políticas económicas de los próximos años.

La segunda economía más grande del mundo se enfrenta a una persistente caída del consumo interno y la inversión en los últimos años, que lastra su vasto sector manufacturero.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, cayó a 49,0 puntos en febrero, por debajo de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

Esta cifra supone un descenso con respecto al registrado en enero, cuando también había bajado hasta las 49,3 unidades, y no alcanza la previsión de 49,2 de una encuesta realizada a economistas por la agencia especializada Bloomberg.

El estadístico de la ONE, Huo Lihui, atribuyó la caída principalmente a la ralentización de las operaciones durante las vacaciones del Festival de Primavera, que este año se celebraron en febrero.

Sin embargo, los índices de sectores como "textiles, confección y automóviles se mantuvieron por debajo del punto crítico, lo que indica una actividad débil del mercado", afirmó.

Los datos se anunciaron un día antes de que los líderes chinos dieran a conocer su nuevo Plan Quinquenal en su reunión política anual en Pekín conocida como las "Dos Sesiones".

Los anuncios previstos para el jueves incluirán el objetivo de crecimiento anual para 2026 y el presupuesto de defensa.