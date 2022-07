La Contraloría de Chile insta a una alcaldesa a no declarar en redes sociales su apoyo al 'sí' en el referéndum

La Contraloría de Chile ha instado a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a que no manifieste no manifieste en sus redes sociales su apoyo al 'sí' en el referéndum constitucional, pidiéndole así que sus actos se "ajusten cabalmente a la normativa" de no posicionarse respecto a la votación.

En respuesta, la funcionaria ha asegurado que se limitará a publicar sus opiniones personales en la red social Twitter tan solo en las franjas horarias fuera de su jornada laboral.

"Me abstendré de usar mi cuenta de Twitter para expresar opiniones personales de lunes a jueves, entre las 8.30 y 17.30 horas, y los viernes entre las 8.30 y 16.30 horas", ha señalado Pizarro en Twitter.

Según ha reconocido la propia alcaldesa, la Contraloría ha recibido en los últimos días hasta seis reclamaciones, algunas de ellas de diputados, en las que se le acusa de "usar recursos municipales" en favor de la campaña a favor de aprobar una nueva Carta Magna para el país.

"El órgano contralor desestimó los cargos que se me imputaron, por el supuesto uso de fondos e instalaciones municipales, y solo reparó que 4 de mis tuits fueron hechos en horario laboral", ha explicado Pizarro.

La alcaldesa ha apelado a su derecho de expresar libremente sus opiniones pacíficas, con lo que ha remarcado que se "desatará tuiteando" en favor de la campaña del 'sí', si bien lo hará fuera de su jornada laboral.

"Respecto del diputado de ultraderecha que me imputó el delito de malversación, estudiaré las acciones legales que correspondan porque con mi honra no se juega", ha zanjado Pizarro.

La población chilena está llamada a las urnas el próximo 4 de septiembre para mostrar su apoyo o rechazo a la propuesta de una nueva Carta Magna formulada por la Convención Constitucional después de un año de trabajo.