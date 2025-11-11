La COP32 sobre clima se hará en Etiopía en 2027, según grupo africano en la COP

La 32.ª conferencia de la ONU sobre cambio climático, que cambia de región cada año, está prevista en Etiopía en 2027, después de que los países africanos aprobaran esta elección durante la COP actual en Belém.

El grupo de países africanos "eligió Etiopía", confirmó a la AFP Richard Muyungi, presidente del grupo de negociadores africanos en esta ciudad amazónica.

Una fuente de la presidencia de la COP30 también confirmó el consenso africano a la AFP.

Esta decisión informal aún debe ser adoptada oficialmente por el conjunto de las naciones durante la conferencia que termina el 21 de noviembre.

"Celebramos el anuncio de la COP32 en Etiopía y esperamos que destaque las prioridades climáticas y el liderazgo de África", comentó Rukiya Khamis, de la ONG 350.org.

Las conferencias climáticas de la ONU se organizan por turno entre cinco bloques regionales que deben designar por consenso dentro de ellos al país anfitrión, lo que puede ocasionar enfrentamientos.

Este año, Brasil fue elegido para la COP30 en nombre de los países de América Latina y el Caribe.

El turno de África está previsto para 2027 y Etiopía logró el consenso frente a Nigeria.

Sin embargo, en Belém aún persisten los bloqueos para la COP31 el próximo año: Australia desea acogerla en Adelaida, pero Turquía se niega a ceder y abandonar su candidatura para Antalya.

Ambos países pertenecen al grupo "Europa Occidental y otros Estados", que agrupa a los países occidentales.

Las negociaciones continúan y la decisión debe tomarse imperativamente en Belém. De no ser así, la COP31 se celebrará por defecto en la sede de la ONU Clima, en Bonn.

Un bloqueo de esa naturaleza no tiene precedentes en la historia de las conferencias climáticas de la ONU.

np-ico/app-ffb/mar