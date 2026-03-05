La Copa de África femenina se aplaza hasta julio y agosto

La Copa de África de Naciones (CAN) femenina de fútbol, inicialmente prevista en Marruecos del 17 de marzo al 3 de abril, se aplazó unos meses y tendrá lugar del 25 de julio al 16 de agosto, anunció este jueves la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

"Después de las conversaciones entre la CAF, sus socios, la FIFA y las demás partes concernidas, la CAF decidió aplazar la CAN femenina 2026, que será del 25 de julio al 16 de agosto de 2026, para garantizar el éxito de esta importante competición femenina, teniendo en cuenta las circunstancias imprevistas", indicó la CAF, sin dar más precisiones.

Este torneo, que se disputa cada dos años, reunirá a 16 selecciones, repartidas de entrada en cuatro grupos de cuatro equipos.

Las últimas dos CAN femeninas (2022, 2024) ya tuvieron como sede Marruecos.

En la edición de 2024, Nigeria, país que tiene el récord de títulos (10), se impuso en la final por 3-2 a las marroquíes.