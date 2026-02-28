La Copa FIFA llega a México para iniciar tour en Guadalajara tras ola violenta

La Copa FIFA llegó el viernes a México para iniciar una gira por nueve ciudades previa a la inauguración del Mundial-2026, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad tras la reciente ola de violencia por la muerte de un capo narco

Las preocupaciones en torno a la seguridad en México, golpeado desde hace dos décadas por la violencia del narcotráfico, repuntaron después de que el domingo delincuentes lanzaron ataques en represalia por el operativo militar que abatió a Nemesio Oseguera "El Mencho"

Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reafirmó el jueves en una llamada a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, que hay plena confianza en el país como sede -junto a Estados Unidos y Canadá- del máximo torneo del fútbol

"México está listo para recibir a todos los visitantes. Todos los equipos y sus aficionados pueden estar seguros de que serán recibidos con los brazos abiertos", zanjó el viernes el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, al recibir el trofeo

"Deben tener la certeza de llegar a un lugar seguro y hospitalario", añadió el secretario de Relaciones Exteriores en representación de Sheinbaum

De la Fuente recalcó la confianza que Infantino refrendó en México para la realización del Mundial

"La llamada que hizo ayer el presidente de FIFA a la presidenta Sheinbaum es una muestra clara que reitera la confianza del mundo en México para organizar este Mundial", apuntó De la Fuente

El trofeo llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde también fue recibido por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, y la gobernadora Delfina Gómez

Roberto Ayala, exdefensa argentino que forma parte del cuerpo técnico de la selección de Argentina que ganó el Mundial Catar 2022, estuvo presente en el evento junto con el histórico goleador mexicano Hugo Sánchez

La Copa del Mundo hará escalas en nueve ciudades mexicanas

El recorrido comenzará en Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo

Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México para el Mundial, subrayó lo significativo de que Guadalajara sea la primera ciudad mexicana que reciba la Copa FIFA

"Guadalajara y Jalisco nos demuestran el trabajo en equipo que tiene México, sino también la importancia de laborar con inteligencia y cooperación, combatiendo sí a los criminales, pero también atajando las causas", aseguró

Posteriormente, el trofeo estará en León (4 y 5 de marzo), Veracruz (6 y 7 de marzo), Chihuahua (9 y 10 de marzo), Querétaro (11 y 12 de marzo), Monterrey (del 14 al 16 de marzo), Puebla (18 y 19 de marzo), Mérida (21 y 22 de marzo) y Ciudad de México (del 5 al 8 de junio)