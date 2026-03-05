La Copa inglesa da posible revancha al Liverpool ante Wolverhampton
La ancestral Copa de Inglaterra vuelve a escena este fin de semana, con dieciséis equipos aún supervivientes y que buscan el pase a cuartos de final.
La quinta ronda se abre el viernes con el Wolverhampton-Liverpool, precisamente tres días después de la inesperada derrota de los Reds en el estadio del colista de la Premier League.
El sábado llegará el duelo estelar de estos octavos de final, el Newcastle-Manchester City, un duelo entre dos equipos que también están en octavos de la Champions, y que también hace aflorar recuerdos recientes: hace dos semanas, un doblete de Nico O'Reilly permitió a los mancunianos batir (2-1) a las Urracas en liga.
También el sábado, el Arsenal visitará a un club de tercera división, el Mansfield Town, para tratar de estirar su sueño de póker de títulos (Premier League, Liga de Campeones, Copa de la Liga y FA Cup).
Horas después el Chelsea visitara Gales para medirse con el Wrexham (2ª división).
-- Programa de octavos de final de la Copa inglesa:
Viernes:
(20H00 GMT) Wolverhampton - Liverpool
Sábado:
(12H15 GMT) Mansfield Town (3ª) - Arsenal
(17H45 GMT) Wrexham (2ª) - Chelsea
(20H00 GMT) Newcastle - Manchester City
Domingo:
(13h30 GMT) Port Vale (3ª) - Sunderland
(12H00 GMT) Fulham - Southampton (2ª)
(16H30 GMT) Leeds - Norwich City (2ª)
Lunes:
(19H30 GMT) West Ham - Brentford