La Copa Sudamericana de Dayro Moreno define a sus semifinalistas

Acaparada por el colombiano Dayro Moreno, la Copa Sudamericana de 2025 define esta semana a sus semifinalistas. El Once Caldas tiene el camino despejado, Atlético Mineiro y Fluminense apuestan todas sus fichas y Alianza Lima busca dar una nueva sorpresa, esta vez a estadio vacío.

La segunda juventud de Dayro

Dayro Moreno, único sobreviviente del Once Caldas que logró la mayor gesta de su historia en 2004, cuando ganó la Copa Libertadores al Boca Juniors de DT Carlos Bianchi, vive dos décadas después una segunda juventud en el fútbol.

“Estoy pasando lo mejor de mi vida...y fruto del trabajo, del sacrificio, se me están dando las cosas”, admitió el veterano atacante de 40 años recién cumplidos, tras anotar un doblete en el 2-0 de Once Caldas sobre el Independiente del Valle el miércoles pasado en Quito.

Con el pase a semifinales prácticamente abrochado, el estadio Palogrande de Manizales estará colmado este miércoles para asistir a una nueva demostración de su hijo pródigo.

“La motivación para mí es muy grande”, admitió el díscolo Dayro, que venía de anotarle también dos goles a Huracán en octavos de final en Buenos Aires y con su doblete al Matagigantes ecuatoriano llegó a diez en la Sudamericana, de la que es su máximo anotador.

“Este es un equipo, no es individualidades, no es solo Dayro Moreno”, advirtió el DT del Once Caldas, Hernán Darío Herrera.

Pero Herrera tiene en Dayro a un delantero en estado de gracia, a tal punto que fue citado a la selección de Colombia para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas de principios de mes y sueña con ponerle un broche de oro a su dilatada carrera en el Mundial de 2026.

Estadio vacío

Otro Matagigantes este año, el Alianza Lima, deberá dar una nueva muestra de esa condición el jueves, cuando visite a Universidad de Chile en el cierre de los cuartos de final.

El equipo peruano, que tiene en otro veterano de mil batallas, el "Pirata" Hernán Barcos, a su máximo referente, logró salir vivo de la ida en su casa, el estadio Alejandro Villanueva, en un partido en el que La U mereció el triunfo.

Pero el once chileno, con Charles Aranguiz como timonel en el mediocampo, no logró cristalizar su superioridad en el marcador.

“Espero que este empate haya servido”, declaró resignado el DT argentino Gustavo Álvarez, que sueña con llevar a la U.

de Chile a su segundo título de Sudamericana, tras el ganado en 2011.

Ahora definirá la eliminatoria sin su gente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo (norte de Chile), desde las 21H30 locales (00H30 GMT del viernes).

El club chileno fue sancionado con 14 partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin sus hinchas, tras los violentos enfrentamientos entre ellos y los de Independiente, en el partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires.

La feroz pelea en el estadio Libertadores de América dio la vuelta al mundo por su extrema brutalidad, causó 19 heridos y provocó la descalificación de los Diablos Rojos.

Esa falta de apoyo puede jugar a favor de Alianza Lima, que ya ha dado muestras de ser "torazo en rodeo ajeno". Eliminó en marzo en la segunda fase de la Libertadores a Boca Juniors en La Bombonera y al Gremio de Brasil en la Arena do Gremio, en Porto Alegre, en los playoffs para octavos de final de la Sudamericana.

- Trampolín a la Libertadores -

Lejos de puestos de clasificación en el Brasileirão, Fluminense y Atlético Mineiro apuestan sus fichas a ganar la Sudamericana para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

Sensación del Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos, donde fue semifinalista, el Flu también puede llegar a la Libertadores si gana la Copa de Brasil.

El tricolor carioca, noveno en el Brasileirao, pudo llevarse un empate del sur de Buenos Aires el martes, pero Lanús le terminó ganando 1-0 con un gol agónico de Marcelino Moreno.

"Nos hicieron un gol de contraataque, eso no puede suceder", se quejó el veterano zaguero Thiago Silva, que se mostró optimista en dar vuelta la llave en la revancha en Rio de Janeiro, el martes desde las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles).

El Granate también le apunta a la final del 22 de noviembre en Asunción, para pelear por su segundo título de la Sudamericana, tras el conquistado en 2013.

El Atlético Mineiro, por su lado, sobrevivió a los 3600 metros de altitud de La Paz el miércoles, donde pescó un empate 2-2 ante el Boívar.

"Creo que hicimos un juego inteligente y dejamos la llave abierta para definir en Brasil" el miércoles, en el MRV Arena de Belo Horizonte, desde las 19H00 (22H00 GMT), afirmó el recién llegado DT del Galo, el argentino Jorge Sampaoli.

Su equipo marcha decimocuarto en el Brasileirão con solo dos unidades por encima del Vitoria, el primero en puestos de pérdida de la categoría.

