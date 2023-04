La coronación de Carlos III no genera interés para más de seis de cada diez británicos

Más de seis de cada diez británicos tienen poco o ningún interés en la coronación del rey Carlos III, prevista para el 6 de mayo, según un sondeo que muestra un especial distanciamiento de los jóvenes de este histórico acto para la Casa Real, inédito en los últimos 70 años.

El sondeo, elaborado por la firma YouGov a partir de más de 3.000 entrevistas, refleja que al 65 por ciento de los encuestados les importa poco o directamente nada la coronación, un dato que aumenta diez puntos en el caso de las personas de entre 18 y 24 años y que cae al 53 por ciento entre los mayores de 65 años.

Esta división por edad queda también de manifiesto al preguntar por la posibilidad de participar en los actos o al menos verlos, ya que sólo el 31 por ciento de los jóvenes considera que eso es poco o bastante probable, mientras que entre los mayores la proporción se eleva al 62 por ciento.

La Casa Real británica prevé reunir a unos 2.000 invitados, entre ellos algunos polémicos como el príncipe Enrique, que finalmente acudirá solo, sin su mujer ni sus hijos. Al 46 por ciento de los encuestados directamente no les preocupa que si asiste o no o en qué compañía, mientras que el 27 por ciento cree que no deberían acudir ni el hijo menor de Carlos III ni su esposa, Meghan Markle.

La coronación tendrá lugar en la céntrica abadía de Westminster, en Londres, y recuperará para Reino Unido una tradición que no se celebraba desde la llegada al trono de Isabel II, siete décadas antes. Carlos III, no obstante, ejerce de Rey desde el mismo instante de la muerte de su madre, el 8 de septiembre de 2022.

Europa Press