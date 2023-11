COLOMBO, Sri Lanka--(BUSINESS WIRE)--nov. 8, 2023--

La Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) Internacional de los Estados Unidos anunció que financiará por un total de 553 millones de dólares a Colombo West International Terminal (CWIT) Pvt. Ltd., un consorcio formado por Adani Ports and SEZ Ltd., el operador de puertos más grande de India, John Keells Holdings (JKH), una empresa líder de Sri Lanka, y la Autoridad Portuaria de Sri Lanka.

DFC, la institución de financiamiento de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos, se asocia con el sector privado con el objetivo de financiar soluciones para los desafíos más críticos que enfrenta el mundo en desarrollo. Realiza inversiones en sectores que incluyen energía, salud, infraestructura, agricultura, pequeñas empresas y servicios financieros.

Esta es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos, a través de uno de sus organismos, financia un proyecto de Adani, algo que constituye un apoyo contundente hacia el Grupo Adani. Muestra su confianza en la capacidad del grupo para invertir y crear un centro de contenedores de clase mundial en el puerto de Colombo.

“Saludamos la incorporación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la institución de financiación del desarrollo de los Estados Unidos para el financiamiento del proyecto de Adani. Consideramos que esto no hace más que reafirmar nuestra visión, nuestras capacidades y nuestra gobernanza ante la comunidad internacional”, afirmó el señor Karan Adani, director de tiempo completo y director ejecutivo de Adani Ports and Special Economic Zone. “Como uno de los desarrolladores y los operadores de puertos más grandes del mundo, APSEZ aporta a este proyecto no solo su comprobada experiencia de clase mundial sino también su profunda experiencia en la creación de infraestructura. Cuando esté terminado, el proyecto de Colombo West International Terminal transformará el panorama socioeconómico, no solo en Colombo sino en toda la isla, gracias a miles de nuevas oportunidades de empleo directo e indirecto que se traducirán en un gran impulso al ecosistema de comercio e intercambio de Sri Lanka”.

El puerto de Colombo es el puerto de transbordo más grande y con más tráfico del Océano Índico. Ha estado operando a más del 90 % de su capacidad desde 2021, un síntoma de su necesidad de ampliación. La nueva terminal prestará servicios a pujantes economías en la Bahía de Bengala, para aprovechar la posición ventajosa de Sri Lanka en las principales rutas de transporte y su proximidad con estos mercados en permanente crecimiento.

“DFC trabaja para atraer inversiones del sector privado que fomenten el desarrollo y el crecimiento económico en el marco del fortalecimiento de las posiciones estratégicas de nuestros socios. Eso es lo que queremos lograr con esta inversión en infraestructura en el puerto de Colombo”, indicó el señor Scott Nathan, director ejecutivo de DFC. “Sri Lanka es uno de los polos de tránsito clave del mundo, ya que la mitad de los buques portacontenedores del mundo transitan sus aguas. El compromiso de DFC de 553 millones de dólares en préstamos del sector privado para West Container Terminal ampliará su capacidad de envío, generará mayor prosperidad para Sri Lanka sin agravar el problema de su deuda soberana y, al mismo tiempo, fortalecerá la posición de nuestros aliados en la región”.

La señora Julie Chung, embajadora de los Estados Unidos en Sri Lanka, señaló: “La inversión de 553 millones de dólares de DFC para el desarrollo a largo plazo de West Container Terminal en el puerto de Colombo facilitará el crecimiento liderado por el sector privado en Sri Lanka y atraerá importantes flujos de divisas durante su recuperación económica. El hecho de que Sri Lanka vuelva a tener una buena situación económica va en el sentido de nuestra visión compartida de una región del Indo-Pacífico libre y próspera”.

El señor Krishan Balendra, presidente de John Keells Holdings, agregó: “La inversión de DFC representa una ratificación del potencial del proyecto West Terminal y un impulso para la confianza de los inversores en el marco de la recuperación económica de Sri Lanka”.

El Grupo Adani está ampliando su presencia global a través de inversiones estratégicas en mercados emergentes. Adani Ports se posicionó como líder del mercado en los negocios de cartera de logística de trasporte y empresas de servicios públicos de electricidad, con especial hincapié en el desarrollo de infraestructura a gran escala en India, con operaciones y prácticas de gestión que respetan estándares globales. A través de su permanente compromiso con la creación de activos sostenibles y de excelencia, el Grupo está desempeñando un papel vital en la construcción de un futuro mejor para India y el mundo entero.

Acerca de Colombo West International Terminal Pvt Ltd

Colombo West International Terminal Pvt. Ltd. es un consorcio compuesto por Adani Ports and SEZ Ltd, el operador de puertos más grande de India, John Keells Holdings, una empresa líder de Sri Lanka, y la Autoridad Portuaria de Sri Lanka. El consorcio desarrollará Colombo West International Terminal (CWIT) en la modalidad Build-Operate-Transfer (BOT) durante un período de 35 años. El desarrollo de esta terminal reforzará la posición del puerto de Colombo como el principal polo de la región, y se espera que alcance el puesto 20. ° entre los terminales de contenedores a nivel mundial. Esto además transformará la posición del puerto en términos de conectividad de envíos globales, que actualmente está en el 12. ° puesto a nivel mundial. Cuando inicie sus operaciones, CWIT será el terminal de contenedores más grande y profundo en Sri Lanka. Con una longitud de muelle de 1400 m y un calado de 20 m, CWIT estará equipado para recibir buques portacontenedores ultragrandes con capacidades de 24.000 TEU. La capacidad de manipulación de carga anual de la nueva terminal probablemente supere los 3,2 millones de TEU.

Acerca de Adani Ports & Special Economic Zone Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) forma parte del Grupo Adani diversificado, una de las instituciones de negocios líderes de India. Ha evolucionado desde su origen como empresa portuaria a una de empresa de servicios de transporte integrados que ofrece soluciones de extremo a extremo desde el puerto hasta la puerta de la casa del cliente. Es el desarrollador y operador de puertos más grande de India, con seis puertos y terminales estratégicamente ubicados en la costa oeste de India (Mundra, Dahej, Tuna y Hazira en Gujarat, Mormugao en Goa y Dighi en Maharashtra) y cinco puertos y terminales en la costa este (Dhamra en Odisha, Gangavaram y Krishnapatnam en Andhra Pradesh, y Kattupalli y Ennore en Tamil Nadu). APSEZ tiene la capacidad de manejar grandes cargas de áreas costeras e interiores, y representa el 24 % de los volúmenes portuarios del país. La empresa además está desarrollando dos puertos de transbordo en Vizhinjam (Kerala) y Colombo en la vecina Sri Lanka. La plataforma de puertos y logística de APSEZ, compuesta por instalaciones de puertos y capacidades de logística integradas, y que incluye parques logísticos multimodales, depósitos clase A y zonas económicas industriales, la coloca en una posición de ventaja en un contexto donde India puede aprovechar la inminente reconfiguración de las cadenas de suministro globales. El objetivo de APSEZ es convertirse en la plataforma de puertos y logística más grande del mundo durante la próxima década. APSEZ es el primer puerto de India y el tercero del mundo en registrarse en la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), con un compromiso de reducción de emisiones para controlar el calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y con una visión de la neutralidad de carbono para 2025.

Para más información, visite www.adaniports.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

