La corte brasileña descarta por ahora la prisión preventiva de Bolsonaro

El juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma "inmediata" si incumple órdenes judiciales.

El juez consideró en su decisión como una "irregularidad aislada" que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro "fueran utilizadas a favor" de su padre, bajo vigilancia de la Corte por una supuesta tentativa de obstruir un juicio por golpismo en su contra.

El máximo tribunal juzga al ultraderechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso.

Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de redes sociales y la difusión de sus intervenciones públicas por terceros. Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado "dictador", consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un "intento de burlar" las medidas cautelares. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro difundió en sus redes imágenes de Jair Bolsonaro hablando con periodistas en la sede del poder legislativo y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como una "máxima humillación". Pero, "por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento", Moraes descartó por ahora la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma "inmediata" si se detecta "un nuevo incumplimiento". "¡La justicia es ciega pero no tonta!", escribió Moraes en su decisión. Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre. Trump anunció este mes aranceles de 50% a productos brasileños y los justificó por una supuesta "caza de brujas" contra Bolsonaro. La corte brasileña analiza si la campaña bolsonarista ante Washington configura un intento de obstaculizar el juicio por golpismo. Entrevistas y discursos Moraes había dado el lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que esclareciera la retransmisión de declaraciones del expresidente en redes sociales de terceros, "bajo pena de decretar su prisión inmediata". Bolsonaro "de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas" y por lo tanto "no incumplió" la orden, respondieron sus abogados en un despacho. Afirmaron que el exmandatario, de 70 años, no había sido notificado sobre una prohibición de dar entrevistas, un punto que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas hasta expertos legales. La defensa pidió entonces al juez que aclarara los límites de las restricciones. Moraes negó este jueves que exista "cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos" para Bolsonaro, y señaló que la prohibición es contra su difusión en redes bajo lo que denominó un "modus operandi" para la supuesta obstrucción del proceso penal. Bolsonaro se declara inocente y dice ser un "perseguido". De ser hallado culpable por la corte, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. ffb/nn